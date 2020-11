Politie en traumahelikopter naar Van der Valk in Apeldoorn vanwege gewond persoon

Half december komt duidelijk­heid over doorgaan Midwinter Marathon Apeldoorn: ‘Hopen op versoepe­ling’

13 november Gaat de Midwinter Marathon in Apeldoorn nog door? Hardlopers in de wijde regio houden hun hart vast, net als de organisatie. ,,Door de coronacrisis hangen er donkere wolken boven ons, maar we hopen op versoepeling en schuiven de beslissing door naar half december”, zegt voorzitter Frans Mulderij.