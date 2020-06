Politie gaat intensiever controleren op Arnhemseweg in Apeldoorn nu snelheid nog steeds te hoog ligt

‘Laffe diefstal’ in Apeldoorn, oude dame is foto's overleden man en zoon kwijt

13 juni De politie spreekt van een ‘laffe diefstal’ in Apeldoorn, waarbij een oudere dame haar schoudertas is kwijtgeraakt. Ze liet de zwarte tas achter op een bankje bij de ijssalon aan het Marktplein. De politie zet zwaar in omdat de mobiele telefoon van de vrouw, met daarin foto’s van haar overleden man en zoon, is gestolen.