Politie gaat vooralsnog uit van twee verschillende daders bij twee overvallen in Apeldoorn

,,Het overvallenteam dat onderzoek doet naar beide overvallen, vliegt het onderzoek aan vanuit het idee dat het om twee verschillende daders gaat'', meldt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. ,,Meer nieuwe informatie over de stand van het onderzoek naar de overvallen is er op dit moment niet.'' Ook is niet duidelijk of en hoeveel tips de politie heeft gekregen naar aanleiding van de aandacht voor de overval op het tankstation in een opsporingsprogramma van afgelopen woensdag.