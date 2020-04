Politie grijpt in bij illegale bijeenkomst in coronatijd op Apeldoorns kamp

Met meer dan tien wagens en een helikopter hield de politie het kamp vanaf even na 19.00 uur in de gaten. Agenten bereidden zich voor op een mogelijke handhavingsinval. Er was op het kamp namelijk een bijeenkomst gaande in coronatijd, met een flink aantal mensen.

,,Eerst wordt bezien of deze bijeenkomst na onze waarschuwing stopt. Gebeurt dat niet, dan volgt er een ander scenario’’, vertelde José Albers, woordvoerder van de politie Oost-Nederland aan het begin van de avond. Ze gaf aan dat de politie een tip kreeg van een bijeenkomst dan wel een feest.

,,We hebben die bijeenkomst nu al bezocht en de bezoekers gesproken. Er was een groep mensen die zich niet aan de corona-afspraken hield. Wat hebben geëist dat zij de situatie naar de regels en wetten van de coronatijd bijstellen. Mensen zeiden dat te gaan doen. Wij bezien of dit nu gaat gebeuren.’’

Verzameling politiewagens

Bij de Mediamarkt in Apeldoorn stonden meer dan tien politieauto's. Een omstander meldde dat er ook Marechaussee-auto's bij de operatie betrokken zijn en politiehonden.

Albers: ,,Wat we nu gaan doen? We houden nu eerst toezicht of de toezegging waarheid wordt. Of het samenzijn stopt en men de bijeenkomst stopt.’’ Als de bijeenkomst doorgaat komen de eenheden mogelijk in actie. ,,Je mag van de politie en gemeente verwachten dat we dan handhaven... Wij gaan handhaven hier als dat nodig is. Maar voorlopig houden we toezicht, met deze eenheid, of deze mensen zich aan de afspraak en belofte houden.’’

Honderd mensen

Het is nog onduidelijk over er later op de avond daadwerkelijk nog boetes zijn uitgeschreven. Wel bleek dat de groep bestond uit ruim honderd personen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. ‘Te veel mensen te dicht op elkaar’, aldus de politie op Twitter.