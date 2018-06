Politie heeft 'duidelijke beelden' van Apeldoornse serie-overvaller(s): 'We zien een verband'

Van Haarlem heeft de indruk dat er een verband is tussen de vier overvallen van afgelopen week. ,,In mijn beleving zit er een verband in deze overvallen, gebaseerd op de signalementen van de dader.’’

Duidelijk beeld

Beelden van de laatste overval, op Kruidvat aan de Linie maandagmiddag, worden morgen in het opsporingsprogramma bureau GLD getoond. Volgens de politie zijn er van deze overval duidelijke camerabeelden. Bij deze overval stond vermoedelijk een tweede verdachte met een fiets buiten op de uitkijk. Ook bij een overval op de Kruidvat aan de Hofstraat vorige week woensdag, is gezien dat twee mannen op een fiets bij de winkel arriveerden.

'Ik ben het zat'

Van Haarlem is erop gebrand om de verdachte of verdachten snel te pakken. ,,Ik ben ze wel zat, die overvallen, kan ik wel zeggen. Elk misdrijf is ernstig, maar de impact op de mensen die in een winkel werken en een wapen op zich gericht krijgen, is groot. Dat is heftig en bedreigend.’’