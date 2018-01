Politie heeft nog geen verdachte in beeld die meisje op fiets in Apeldoorn belaagde

Minder zon dus lagere opbrengst zonnepanelen Ecofactorij

22 januari De energie-opbrengst van het nieuwe zonnepark op bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn lag in het eerste jaar iets lager dan vooraf was verwacht. De installatie bracht in 2017 497.000 kilowattuur op; dat is 49.000 minder dan begroot. Eigenaren van de zonnepanelen krijgen deze maand hun eerste uitkering overgemaakt.