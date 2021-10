Politie houdt 200 scooters aan in Apeldoorn en deelt bekeuringen uit aan verbouwereerde bestuurders

Apeldoorn heeft er een moderne kerk bij - en meteen een huiskamer voor de hele wijk

4 oktober In coronatijd ontdekten veel kerken de livestream: diensten uitzenden via internet. Is er dan nu nog wel een groot gebouw nodig? Jazeker, vindt De Drie Ranken in Apeldoorn. Die heeft haar pand grondig vernieuwd - en het is veel meer dan een kerk.