Politie in Apeldoorn rukt uit voor steekpartij, blijkt een knokpartij: drie personen lichtgewond

Koningin Juliana School uit Apeldoorn definitief dicht, ouders beraden zich op ver­volgstap­pen

22 april De Koningin Juliana School in Apeldoorn gaat na dit schooljaar dicht. Hoewel het adviesbureau BMC in een second opinion het besluit van Protestants Christelijk Basisonderwijs Apeldoorn (PCBO) in twijfel trekt, zet deze onderwijskoepel door: er is volgens de PCBO te weinig perspectief op een stabiel en hoger leerlingenaantal in de toekomst. Ouders zijn furieus en beraden zich op vervolgstappen.