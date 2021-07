Politie in Oost-Nederland is aan vakantie toe: rem op evenementen

Update Vanaf eind juli wordt er weer minder geprikt: deze Gelderse prikloca­ties gaan daarom deze zomer dicht

28 juni Omdat eind juli een groot deel van de inwoners is gevaccineerd tegen corona, neemt dan het aantal te zetten prikken per week af. De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft minder capaciteit nodig en sluit deze zomer daarom vijf priklocaties. Ook in IJsselland en Flevoland wordt er gewerkt aan plannen.