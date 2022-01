Politie-inval bij autobedrijf Apeldoorn: beruchte eigenaar en zoon al eerder veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen

VIDEO + UPDATEEen grote politiemacht heeft vanmiddag een inval gedaan bij autobedrijf Van Harten aan de Apeldoornse Sleutelbloemstraat. Ook de naastgelegen woning is door de agenten in kogelwerende vesten onderzocht. Zij worden begeleid door leden van de Mobiele Eenheid, die het terrein om 21.30 uur nog altijd bewaakten.

Hoewel er aan het begin van de avond voor de tweede keer leden van een arrestatieteam ter plaatse kwamen, gaat de politie niet in op de vraag of er aanhoudingen zijn verricht. Behalve deze zwaarbewapende agenten werd ook de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) ingeschakeld. Zij kregen later gezelschap van de forensische recherche.

Forensische recherche

Rond de klok van achten arriveerde ook de brandweer met twee wagens bij het autobedrijf. Brandweerlieden gingen met stalen buizen en een breekijzer het pand in. Na een korte onderbreking wegens een schoorsteenbrand aan de Bandalaan hervatten ze omstreeks half tien hun werkzaamheden. Na het nodige getik rolden ze kort daarna met behulp van de buizen een enorme kluis naar buiten.

Volledig scherm Brandweermannen komen met een enorme kluis naar buiten. © Persbureau Heitink

De politie wilde vandaag nog geen details over de inval delen. Omdat dit in hun ogen het onderzoek zou kunnen schaden. Woordvoerder Simen Klok sprak even na achten de verwachting uit dat de politie op z’n vroegst morgen informatie over de zaak naar buiten brengt.

Criminele bende

De eigenaar van de zaak en zijn zoon zijn geen onbekenden van Justitie. Het tweetal werd begin 2017 nog veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. De vader moest in eerste instantie 8 jaar de cel in, maar dankzij een hoger beroep bleef daar minder dan de helft van over. Wel werd hij schuldig bevonden aan afpersing, oplichting en het van 2013 tot 2015 leiden van een criminele organisatie.

Zijn zoon, het andere kopstuk van de bende, kreeg eerst 7 jaar cel. Maar ook hij werd in hoger beroep veroordeeld tot een kortere straf: 4 jaar en 4 maanden. Hij dwong onder meer kwetsbare vrouwen de prostitutie in. Omdat hij in cassatie ging, heeft hij die straf - nog - niet uitgezeten.

Volledig scherm Het arrestatieteam kwam aan het begin van de avond voor de tweede keer ter plaatse. © LDG-fotografie

Ondertussen werd hij echter opgepakt op verdenking van seksuele uitbuiting van twee Hongaarse vrouwen medio 2020 in Barneveld, Voorthuizen en Arnhem. De inhoudelijke behandeling van die zaak zou afgelopen maandag plaatsvinden, maar die werd uitgesteld. Saillant detail: zijn levenspartner is ook verdachte in die zaak.

Schietincident

Daarnaast worden hij en zijn vader ook nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij aan De Sikkel, ruim twee jaar geleden in Apeldoorn. Daaraan lag volgens het OM een ruzie in de relationele sfeer ten grondslag. Senior werd pas enkele dagen na het schietincident aangehouden. Destijds viel de politie ook met het nodige machtsvertoon de woning aan de Sleutelbloemstraat binnen.

Die werd voorheen bewoond door Frank van Etten. Vader en zoon werden beide verdacht van het afpersen van de Apeldoornse volkszanger. Volgens de officier van justitie werd de artiest gedwongen op brute wijze zijn autobedrijf aan hen af te staan. Ook zouden ze hebben gedreigd zijn tong af te snijden. Uiteindelijk werd afpersing niet bewezen, maar kreeg senior wel een celstraf opgelegd voor het bedreigen van Van Etten.

Volledig scherm Leden van de Mobiele Eenheid bewaken het autobedrijf Van Harten in Apeldoorn, waar de politie een inval doet. © De Stentor

Volledig scherm De politie is bezig met een inval op de Sleutelbloemstraat, bij autobedrijf Van Harten. © De Stentor