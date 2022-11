Politie jaagt op overvaller Spar in Apeldoorn en heeft begraafplaats omsingeld

De overvaller sloeg zijn slag vlak voor sluitingstijd. Er was op dat moment zeker een klant in de winkel die, net als het winkelpersoneel, erg geschrokken was.

Warmtesensors

Agenten en leden van de marechaussee kamden meteen de buurt uit en spotten de verdachte toen hij bezig was zich in de bosjes bij de gemeentelijke begraafplaats aan de Soerenseweg om te kleden. Hij ging er vandoor maar zou omsingeld zijn door de politie. Een politiehelikopter speurde met een warmtesensor de bosschages af waar de man zich vermoedelijk verstopt houdt, maar is inmiddels weer vertrokken.

Het signalement van de overvaller is eerder al via Burgernet verspreid en rept van een twintigjarige man, met een donkere huidskleur en een tengere bouw. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, draagt een lichte kleur ruitjesbroek, blauwe bovenkleding en een zwarte jas.

Voortvluchtig

Hij zou er op een damesfiets vandoor zijn gegaan, met een witte tas bungelend aan het stuur. Of daarin de buit zat, is niet bekend. De fiets is later in de buurt teruggevonden dankzij een oplettende voorbijganger en in beslag genomen voor onderzoek.

Wat er precies is gebeurd in de supermarkt - of er bijvoorbeeld geweld is gebruikt of gedreigd met wapens - is nog niet duidelijk. De supermarktmanager wilde de eerste uren na het incident nog niet reageren en een politiewoordvoerder geeft aan morgen met meer informatie te komen.

