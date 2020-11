Politie laat hoogwerker aanrukken na inbraakmelding in Apeldoorn: Waren het dieven of muizen?

Ton en Joke uit Twello vanavond op tv in Steenrijk Straatarm: ‘Ons leven bestaat niet uit champagne en kaviaar’

18 november Ton en Joke van Schie verruilden in 2018 hun vrijstaande woning in Twello voor een villa met zwembad in het Spaanse dorp Archez (Andalusië). De vijftigers begonnen er een luxe bed & breakfast. Toen Spanje vanwege het coronavirus op slot ging, was dat best pittig. Daarom dachten de twee ook even dat ze in het ootje werden genomen toen in september de redactie van het SBS6-programma Steenrijk Straatarm aan de lijn hing.