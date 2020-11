Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Beekbergen, man steekt politiehond neer

Leerling krijgt extra kansen op nieuwe vm­bo-scho­len in Apeldoorn

18 november Het is uniek in Nederland. Drie vmbo-scholen die als twee nieuwe scholen de toekomst in gaan. Wat verandert er vanaf schooljaar 2022-2023 voor de leerlingen in Apeldoorn? ,,We kunnen straks beter aansluiten bij wat de leerling zoekt. De eerste twee schooljaren krijgen ze een bredere basis, om een betere keuze te kunnen maken.’’