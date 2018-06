Politie maakt einde aan illegaal housefeest in Beekbergen

Zonnepane­len op Apeldoorns huis in vuur en vlam

14:43 In een woning aan de Boommarter in de wijk Apeldoorn-Oost is brand ontstaan. De brandweer is met twee auto’s uitgerukt om het vuur te bestrijden. De oorzaak ligt wellicht in de zonnepanelen op het dak van het huis.