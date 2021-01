Politie mag dit weekend meer in Apeldoorn: noodverordening rond mogelijk coronaprotest

Geen overlast, maar buren zijn er niet gerust op: ‘kamerver­huur in Apeldoorn moet stoppen’

27 januari Toen hij isolatiemateriaal naar binnen zag gaan, ging bij André van der Nat in Apeldoorn een alarmbel af. Het huis naast hem werd verbouwd tot kamerpand. Nu het in gebruik is, is er geen enkele overlast - maar Van der Nat is er niet gerust op. Tot verbazing van de eigenaar.