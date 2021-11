Politie: mogelijk vergissing bij dodelijke schietpartij in Apeldoorn

De politie bevestigde in het tv-programma dat in elk geval één dader na het schieten richting Deventerstraat is gevlucht. Dat gebeurde via de houten brug die vanaf de Kervelstraat naar die weg loopt. Op de Deventerstraat is die persoon, volledig in het donker gekleed, in een auto gestapt en waarschijnlijk richting het centrum gevlucht - al dan niet zelf rijdend. Of er meer daders zijn, is nog niet helder.