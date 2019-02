Politie onderzoekt gang van zaken in Apeldoornse ‘asbestflat’

Kadaster-medewer­kers pakken ‘per toeval’ verdachte steekpar­tij Apeldoorn op

13:15 Dat er donderdagochtend een verdachte is aangehouden voor een steekpartij in het centrum van Apeldoorn, is mede te danken aan kordate medewerkers van het Kadaster. Vanaf de achtste verdieping van hun kantoortoren, iets verderop, zagen ze dat er in de Kalverstraat iets verdachts aan de gang was. En ze bedachten zich niet - al wisten ze op dat moment nog niet precies wat er was gebeurd.