Politie onderzoekt mogelijke schietpartij Apeldoorn

Ozb gaat flink omhoog in Apeldoorn, en daarnaast komen er ook nog bezuinigin­gen

6:30 De gemeentelijke belastingen in Apeldoorn zijn volgend jaar een stuk hoger dan eigenlijk de bedoeling was. En dat is niet de enige manier waarop Apeldoorners gaan merken dat de lokale overheid flink in de financiële problemen zit. Er gaan namelijk ook bezuinigingen volgen waarvan de effecten voor iedereen merkbaar zullen zijn.