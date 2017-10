Politie Oost-Nederland staakt twee uur, maar neemt wel de telefoon op

Agenten van Oost-Nederland demonstreren vanmorgen van 10.00 tot 12.00 uur bij de Politieacademie in Apeldoorn voor een beter pensioen. Het is een werkonderbreking in een reeks. Later deze maand gebeurt dat ook bij de politie Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant. Eerder legde de politie in Midden-Nederland en Noord-Nederland het werk al neer.

De actie is gericht tegen het afschaffen van het vroegpensioen. Agenten moeten nu doorwerken tot hun 68e en dat is te lang, zo licht vice-voorzitter Albert Springer van de Nederlandse Politiebond toe. ,,Veiligheid heeft zijn prijs. Agenten lopen nu tot hun 68e jaar op straat en in onregelmatigheid. De capaciteit is laag, zodat iedereen wordt ingeroosterd. Dat is tot je 68e niet te doen."

Ellende

In een interview bij Omroep Gelderland zei hij verder: ,,We willen nu aan Nederland te vragen: Is dit echt wat u wilt. Een agent op straat mag er van uitgaan dat zijn werkgever goed voor hem zorgt. Als hij veel ellende van de maatschappij over zich heen heeft gekregen, dan is echt het moment gekomen om deze mensen aan het eind van hun carrière na dit zware werk met vroegpensioen te laten gaan. Tot nu toe vinden we geen luisterend oor bij ons kabinet, daarom houden we eerst wat kleine acties."

Bloed en spoed