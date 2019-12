Politie op zoek naar automobilist: Opnieuw rijdt in Apeldoorn bestuurder na aanrijding door

Het lijkt steeds vaker te gebeuren, doorrijden na een aanrijding. Hoewel de politie niet wil spreken van een trend, worden wel steeds vaker melding gedaan van het doorrijden na een ongeval. Zaterdagavond was het in Apeldoorn voor de derde keer deze week raak en reed een automobilist door na een aanrijding met een scooterrijdster. Doorrijden na een ongeluk is strafbaar.

Lichtgewond

Bij het ongeluk zaterdagavond raakte de scooterrijdster lichtgewond. Volgens de politie was bij de aanrijding een rode auto betrokken. ,,Getuigen van de aanrijding melden dat in ieder geval de letters XH in het kenteken voorkomen’’, zegt woordvoerder Nanda Redder. De betrokken auto raakte beschadigd aan de voorzijde. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder, aldus de politie zondag. Het ongeval gebeurde op de kruising Koning Stadhouderlaan met de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn. Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse nadat de scooterrijdster in botsing was gekomen met de auto. Ze is is behandeld in een ambulance.

Fatale botsing

Het lijkt steeds vaker te gebeuren, automobilisten die doorrijden na een aanrijding. Vrijdagmiddag reed in Doesburg een bestuurder door nadat hij een auto had aangereden op de N317. Bij dat ongeluk kwam een vrouw van 80 jaar om het leven. Vorige maand reed in Arnhem een bestuurder door na een fatale botsing met een fietser.

In Apeldoorn was het deze week drie keer raak. Vlak voor de kerst werd op de kruising van de Burgemeester Jhr. Quarles van Uffordlaan en de Wapenrustlaan een fietsster geschept. De bestuurder van de auto ging er na de aanrijding vandoor zonder gegevens achter te laten. Een dag eerder werd op de kruising van de Edisonlaan met de Vlijtseweg een man op een fiets aangereden. Ook hier ging de automobilist er vandoor. Datzelfde gebeurde gisteravond op de Prins Willem-Alexanderlaan.

Meer meldingen