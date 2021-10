Politie openbaart dashcambeeld: tanken zonder betalen en dan een politiewagen rammen bij Apeldoorn

Om even de situatie van de achtervolging begin dit jaar te schetsen: met een helikopter en meerdere voertuigen werd een man achtervolgd vanaf de A1 bij Amersfoort tot aan Apeldoorn. De man had besloten niet te betalen bij een tankstation in Gouda. De rit eindigde in een crash op de A1 bij Apeldoorn. Nu, bijna elf maanden later, publiceert de politie de beelden van de spannende achtervolging door meerdere politieauto’s.

Celstraf

De verdachte is inmiddels veroordeeld tot zestien maanden cel. Agenten zagen de man op de A12 ter hoogte van Utrecht. Hij negeerde hierbij hun stopteken op de A28 ter hoogte van Zeist en probeerde een politieauto te rammen. Hierop werd door de agenten de achtervolging ingezet. Kilometers lang reden de voertuigen over meerdere op- en afritten. Opnieuw probeerde de verdachte een politieauto te rammen op de A1, waarna hij de macht over het stuur verloor.

Crash bij Apeldoorn

Het voertuig van de man knalde vervolgens vol op de middengeleider van de vangrail, iets voorbij Radio Kootwijk bij Apeldoorn. De auto vatte daarbij vlam, maar de politie wist het beginnende brandje ter plaatse te blussen. De bestuurder werd pogingen tot doodslag, tanken zonder te betalen, voeren van een valse kentekenplaat, diverse verkeersovertredingen, meerdere malen negeren van stopteken, negeren van de avondklok en het weigeren van een alcohol- en drugstest ten laste gelegd.

De politie meldt in de video alle stappen die werden gemaakt in de achtervolging en meldt op haar YouTube-kanaal: ‘Deze procedure kon pas later worden ingezet. Het is een van de laatste middelen en er moeten collega’s zijn die ervoor zijn opgeleid/getraind’.

Volledig scherm Agenten verzamelen zich rond de zwaar gecrashte auto die na een wilde achtervolging tegen een middengeleider knalde. © Luciano de Graaf