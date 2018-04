Politie pakt automobilist na wilde achtervolging door Apeldoorn in Teuge

video Bijna blinde judoka Felix (51) vecht zich naar de Paralympi­sche spelen in Tokio

28 april ,,Ik ben dan misschien ouder dan 50, maar nog lang niet moe.’’ Felix Smart Abbey zegt het in de video waarin hij zijn droom deelt met de wereld. De in Nigeria geboren judoka, die nog minder dan tien procent ziet, wil over twee jaar naar de Paralympische Spelen in Tokio. Als Nederlander. Zijn Apeldoornse trainer Marco Borst gelooft in hem. En dat raakt hem. Harder dan een ippon.