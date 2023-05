Politie pakt duo op dat in Loenen vrouw wilde beroven van bankpas: ‘Geef het door aan je oma!’

Scooter volledig uitgebrand na aanrijding met auto in Apeldoorn

Een jongeman is maandagavond vlak voor acht uur op zijn scooter aangereden door een auto op de Eglantierlaan in Apeldoorn. De schrik was groot voor hem, maar het slachtoffer kwam er uiteindelijk redelijk ongeschonden vanaf. Dat geldt niet voor zijn voertuig: de scooter werd door een brand daarna volledig verwoest.