Politie pakt man en vrouw op bij ontmanteling wietkwekerij in Apeldoornse wijk de Maten

Feestvier­ders Koningsdag kunnen hun paraplu thuis laten: niet heel warm, wél droog en weinig wind

Wie woensdag in alle vroegte zijn auto volstopt om een kleedjesmarkt te bestormen, hoeft in ieder geval geen plekje in te ruimen voor een paraplu. Volgens Raymond Klaassen van Weerplaza gaan we een droge Koningsdag tegemoet: ,,Het zal 14 tot 15 graden worden en we verwachten geen neerslag.’’

25 april