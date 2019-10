Politie pakt man uit Apeldoorn op voor mishandeling zijn hond

Apeldoorn­se ongelukken­bocht wordt gekanteld, ‘helling’ nu wel in buiten­bocht

6:32 De auto’s vliegen er dit jaar bij bosjes uit de bocht, maar na komende donderdag is dat als het goed is voorbij. De ‘ongelukkenbocht’ in de Laan van de Mensenrechten in Apeldoorn wordt dan voorzien van nieuw asfalt. Saillant detail: het wegdek wordt daarbij de andere kant op gekanteld.