Politie pakt vrouw met mes op bij intocht Sinterklaas in Apeldoorn

Waarom ze dat mes bij zich had is niet duidelijk. Volgens burgemeester Petra van Wingerden is er geen groot risico geweest voor andere mensen in het publiek.

Theatraal

Om welke afspraken het precies gaat is niet helder. Ter plekke was wel duidelijk dat Pegida in eerste instantie wat terughoudend aanwezig was, maar later meer en meer aandacht opeiste. Voorman Edwin Wagensveld stond media te woord; hij noemde tegenover Japanse journalisten roetveegpieten onder meer ‘NSB-pieten’. Uit gesprekken met agenten bleek dat Wagensveld met die mediacontacten over de schreef ging.

Voor de politie was de openlijke profilering reden om Wagensveld aan te spreken. Die daagde daarop nogal theatraal de agenten uit om dan maar ‘Zwarte Piet in de boeien te slaan'.