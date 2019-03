Politie rekent dief rap in na inbraak bij juwelier Apeldoorn

Theater­stuk over het Apeldoorn­sche Bosch komt er toch, Orpheus pakt productie op

23 maart Theater Orpheus wil een theaterproductie maken over de gebeurtenissen in het Apeldoornsche Bosch. De voorstelling moet in 2020, precies 75 jaar na het einde van WOII, te zien zijn. Een eerder initiatief voor het maken van theatervoorstelling over de Veluwse oorlogsgeschiedenis, is niet van de grond gekomen.