Politie rukt twee keer uit voor schietpartij in Klarenbeek, maar wat er aan de hand is?

Mannen uit Urk, Kampen en Zwolle nog maanden vast voor drugssmok­kel Zeeland, stacaravan stond in Emst

4 november Drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle die vorige maand in Zeeland zijn gepakt met tientallen miljoenen aan cocaïne, blijven nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam woensdag bepaald. Dirk W., R.B. en W. v.d. B. werden betrapt met meer dan 500 kilo coke op een boot in de jachthaven van Breskens.