Politie rukt voor vierde keer uit naar twee oudjes in Klarenbeek voor melding van een schietpartij

Dion uit Apeldoorn wint Special Media Award, maar moet dat drie dagen geheim houden

11 november Dat was nog best lastig. Dion Frederiks hoorde zaterdag al dat hij een Special Media Award had gewonnen. En dat terwijl de winnaars pas gisteravond in een live-uitzending op YouTube bekend werden gemaakt. ,,Het was moeilijk om het geheim te houden’’, zegt de Apeldoorner, ,,maar het is me gelukt.’’