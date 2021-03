Politie start klopjacht op verkeershufter die enorme ravage veroorzaakt in Apeldoorn

De politie is op zoek naar iemand die vannacht haar of zijn auto total loss reed, daarbij een enorme ravage veroorzaakte en vervolgens de benen nam. Het incident vond rond 01.00 uur plaats op de kruising Laan van Kuipershof met de Laan van Maten in de Apeldoornse wijk de Maten.

De ravage na het ongeluk was enorm: brokstukken lagen over vijftig meter verspreid over het wegdek, in de berm en op het fietspad. De bestuurder heeft onder anderen een verkeerslicht geramd en een verkeersmast compleet uit de grond gereden.

Enorme klap

De klap moet enorm zijn geweest, gezien ook de schade aan de auto. Daarbij valt de bolling op in de ruit aan de bestuurderskant, wat zou kunnen betekenen dat hij of zij met het hoofd daartegenaan is gekomen.

Toch is de bestuurder kennelijk in staat geweest om - al dan niet met hulp - uit de auto te komen. Toen hulpdiensten ter plaatse kwamen, constateerden zij namelijk met verbazing dat er niemand meer in het voertuig zat.

Weggerend

Buurtbewoners, die wakker waren geworden van de klap, hebben verklaard dat zij na de aanrijding iemand zagen wegrennen in de richting van het Matenpark.

De politie zette daarop een klopjacht in waarbij meerdere politiewagens werden ingezet, ook van de landelijke eenheid. Zij kamden echter zonder resultaat de omgeving uit.

Drie uur afgesloten

De Laan van Maten is vanwege het ongeval een kleine drie uur afgesloten geweest.

De auto is door een berger afgesleept en door de politie in beslag genomen voor onderzoek. De gemeente Apeldoorn is op de hoogte gebracht van de schade aan het verkeerslicht en de verkeersmast.

