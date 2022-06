Politie valt café in Apeldoorn binnen: mannen liggen met handen achter hoofd op straat

Met Video Fiets verkeerd geparkeerd in Apeldoorn? Zo krijg jij je geld terug

Het verbod om de fiets te parkeren in het centrum van Apeldoorn rammelt. Wie vanaf de Vosselmanstraat de noordelijke Hoofdstraat inrijdt, kwam de afgelopen twee weken (en waarschijnlijk langer) nergens een bord tegen waarop het verbod staat aangegeven. Mensen van wie de fiets is verwijderd, doen er goed aan in bezwaar te gaan, zegt deskundige mr. drs. Roelof de Nekker.

10 juni