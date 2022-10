Politie valt drie woningen tegelijk binnen in Apeldoorn na aanslag op klaarlichte dag

Opnieuw politie-in­val in Apeldoorn, 39-jarige man aangehou­den: ‘Ik ben er nog beduusd van’

De politie is ook vanochtend een woning binnengevallen in Apeldoorn. Het is de vierde inval in de stad binnen drie dagen. Dit keer is een 39-jarige man aangehouden. ,,Ik ben er nog beduusd van”, zegt zijn vrouw.

13 oktober