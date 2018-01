Politie vermoedt opzet bij woningbrand in Apeldoorn

De politie vermoedt dat er opzet in het spel is bij een brand die afgelopen nacht woedde in een huis aan de Deventerstraat in Apeldoorn. De felle brand brak even voor 2.30 uur uit, een uur later kon de brandweer het sein 'brand meester' geven.