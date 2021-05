Politie verspreidt foto vermiste dialysepatiënt uit Eerbeek: ‘Zorgen over medische toestand’

De man verliet omstreeks middernacht zijn huis aan de Bizetstraat in Eerbeek en is sindsdien spoorloos. Wel zou hij rond 11 uur vanochtend gezien zijn in Spankeren.

De vermiste draagt een bril, heeft gemillimeterd haar en een snor. Hij is slecht ter been en is gekleed in een zwarte jas met de letters DAF. Hij heeft zwarte klompen aan. Wie de man heeft gezien of tips heeft wordt gevraagd om 112 te bellen. Gezien de omstandigheden en de medische toestand van de Eerbekenaar maakt de politie zich zorgen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het bericht over de vermissing wordt op Twitter ook gedeeld door de Vereniging van Nierpatiënten in de Stedendriehoek. ,,Hans is lid van onze vereniging", zegt Truus Zomer van de vereniging, die zelf ook toevallig in Eerbeek woont. ,,Hopelijk kijkt iedereen naar hem uit en is hij snel terecht."

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.