Politie vindt drugs en verboden wapens in clubhuizen Satudarah in Apeldoorn

Bij de doorzoeking van clubhuizen van motorclub Satudarah in Apeldoorn en Beverwijk zijn vannacht drugs en wapens in beslag genomen. Ook zijn twee mensen aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie op haar website.

In Apeldoorn legde de politie beslag op administratie, wiet, ruim 4.000 euro aan contant geld en een vlindermes. In het clubhuis vond zij restanten cocaïne en pepperspray. Ook stond er veel sterke drank in het clubhuis, wat in strijd is met de vergunning.

Lees ook Play Politie valt clubhuizen Satudarah binnen Lees meer

In Beverwijk werden twee leden van de motorclub aangehouden. Dit in verband met overtreding van de Opiumwet. Ook in dit clubhuis werd beslag gelegd op munitie, messen, een boksbeugel, een slagstootwapen, een creditcard mes, wikkels met cocaïne, administratie, contant geld en telefoons, waaronder tien PGP-toestellen. Deze telefoons worden gebruikt om communicatie af te schermen voor politie en justitie.

Clubhuis

In overleg met de burgemeester van Apeldoorn werd vannacht het clubhuis verzegeld. Hierop ontzegelde een aantal leden van de motorclub vanmorgen het clubhuis. Rond half 2 vanmiddag was de politie in Apeldoorn in de weer om wederom de boel af te sluiten.