Politie vraagt om camerabeelden in onderzoek verdwenen Apeldoorner

Het is voor het eerst dat de politie zo specifiek een tijdstip en een locatie noemt in deze vermissingszaak. De politie vraagt eventuele beelden te delen. Het maakt daarbij niet uit in welke richting is gereden over de N344.

Portiekflatje

Özturk vertrok op die zondag in de loop van de middag vanuit zijn woning in Apeldoorn en kwam daar nooit meer terug. Hij is voor het laatst gezien bij een portiekflatje aan de Lebuïnuslaan in Deventer. Op die plek is in het paasweekend uitgebreid onderzoek gedaan door de politie. Dat heeft volgens de politie nog niet geleid tot de verblijfplaats van de man.