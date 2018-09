Politie: wie heeft dé oplossing tegen autobranden?

OPROEPDe politie vraagt experts op allerlei terreinen om na te denken over oplossingen tegen autobranden. Het lukt namelijk slecht om deze brandstichters op te pakken. Vandaag is er in Twente een bijeenkomst op verzoek van de politie Oost-Nederland. Politiewoordvoerder Simen Klok legt uit.

Wat gaat er vandaag gebeuren?

,,We komen met experts samen. Van psychologen tot brandweermensen, van specialisten uit de autobranche tot jeugdwerkers. Samen gaan we brainstormen en proberen met oplossingen te komen. Hoe voorkom je een autobrand? Of hoe voorkom je dat de brand zich uitbreidt? Hoe denken de daders en hoe kom je die op het spoor? Op dat soort vragen zoeken we antwoorden. En we gaan tijdens die bijeenkomst ook een auto in de brand steken. Zodat iedereen goed ziet wat er gebeurt.”

Waarom is zo’n bijeenkomst nodig?

,,We krijgen heel lastig grip op brandstichters. Ik kan niet alle details vertellen, simpelweg omdat we mensen niet op een slecht idee willen brengen. Maar je kunt wel vaststellen dat bewijs door de hitte vaak verloren gaat. Bovendien is het heel moeilijk om de ene brand aan de andere te koppelen. Daardoor weten vaak niet of er sprake is van één en dezelfde dader. De impact is bovendien groot. Mensen hebben het er over. Er is angst. Daarom zet de politie vaak groot in. We zetten veel mensen op de zaak en het onderzoek is heel intensief. Dan wil je natuurlijk ook graag dat er een oplossing komt, maar dat is dus lastig.”

Is het geen zwaktebod om anderen om oplossingen te vragen? Is dit niet gewoon een politietaak?

,,Nee, het is geen zwaktebod, geen laatste strohalm. Echt, we pakken best wel wat brandstichters op. Maar niet iedereen. Het zou natuurlijk helemaal fijn zijn als we autobranden kunnen voorkomen. Hulp van experts en het publiek is daarvoor heel belangrijk. Je ziet dat ook bij woninginbraken. Die cijfers zijn sterk gedaald de laatste jaren. Ook omdat burgers zelf hun huis beter beschermen en er over nadenken. Dat hopen we bij autobranden ook te bereiken. Het voorkomen van autobranden is niet per definitie een politietaak. Wij komen meestal pas als het al mis is.”

Hoe zijn volgens u de vele autobranden te voorkomen? Wat moet er gebeuren? De redactie van de Stentor hoort graag wat volgens u het ei van Columbus is. Laat het ons weten via online@destentor.nl.



Volledig scherm Politiewoordvoerder Simen Klok van de politie Oost-Nederland. © Eigen foto

Waar zijn de problemen het grootst?

,,We hebben elk jaar in Oost-Nederland honderden autobranden. Vorig jaar nog 464. Dit jaar telden we er op 1 augustus ook al weer 210. De schade is enorm. In de top vijf van steden in Oost-Nederland waar vaak dit soort branden zijn, staan Deventer en Apeldoorn. In die steden zijn de afgelopen vijf jaar zeker 200 autobranden geweest.”

Hoe is dat idee van deze bijeenkomst eigenlijk ontstaan?

,,Dat hebben we hier in Oost Nederland met elkaar eens besproken. In Midden-Nederland is een zelfde soort initiatief genomen. Hopelijk levert het iets op. Mochten lezers denken: ik heb dé oplossing, dan horen wij dat ook graag! Alle ideeën zijn welkom.”