Politie zet drone in boven markt in Apeldoorn

Op een zeker moment was het behoorlijk druk in de paden tussen de kramen, constateerden gemeentelijk toezichthouders. Meerdere van die boa's waren op het Marktplein aanwezig om te kijken of mensen zich aan de regels hielden. De politie zette voor het overzicht dus nieuwe technologie in, maar op de grond hanteerden toezichthouder ook een ‘ouderwetse’ rolmaat om duidelijk te maken wat anderhalve meter afstand in de praktijk is. De toezichthouders hebben meerdere mensen aangesproken, voor zover bekend zijn er geen boetes uitgedeeld.