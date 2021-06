Politie zet helikopter in om te zoeken naar verdachte in Apeldoorn

VIDEO & AUDIO Apeldoor­ner Marc Floor (14) staat vrijdag in de finale van The Voice Kids: ‘Kriebels in mijn buik’

3 juni Komt de winnaar van The Voice Kids uit Apeldoorn? Over 2 dagen weten we of Marc Floor ten Brinke (14) met die titel aan de haal gaat. Het muzikale talent is vol vertrouwen voor de finale. Ondanks het feit dat hij de baard in de keel heeft. ,,Nu wil ik ‘m winnen ook!’’