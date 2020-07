Politie zet straat af in Apeldoorn om griezelig masker en levensechte speelgoedwapens

Verdachte van brute overval juwelier in Apeldoorn wil niet vrij: ‘Ik heb behande­ling nodig’

15:28 De verdachte van een overval op een juwelierswinkel in Apeldoorn op 1 februari vindt zelf dat hij niet op vrije voeten kan worden gesteld. ‘Ik heb behandeling nodig, anders gaat het weer fout’, zegt afkomstige Nikita K. tegen de rechtbank in Zutphen in een tussentijdse zitting.