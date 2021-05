Politie zoekt camerabeelden van plofkraak op station Apeldoorn: ‘Daders hebben omgeving verkend’

De politie in Apeldoorn vraagt getuigen van de plofkraak op het station in Apeldoorn om hun camerabeelden te delen met de politie. In de nacht van maandag 17 mei werd op het station een plofkraak uitgevoerd, waardoor een deel van het monumentale stationsgebouw verwoest werd.

In de ochtend werd rond 02.45 uur de eerste knal gehoord, waarna amper een minuut later een nog hardere knal volgde. Omwonenden werden wakker en er zijn diverse getuigen die de vermoedelijke daders weg hebben zien rennen. Vervolgens vluchtten meerdere personen op een scooter via de Stationsstraat in de richting van het Marktplein. Bijna de helft van alle pinautomaten op de NS-stations in heel Nederland werden na de plofkraak gesloten.

Daders op beeld

Het vermoeden bestaat dat de daders al enkele dagen voor de plofkraak het station hebben verkend. Camerabeelden van de dagen in aanloop naar de plofkraak op het station zijn dan ook zeer gewenst. Een woordvoerder van politie Oost Nederland laat weten dat de politie op dit moment de daders nog niet concreet in beeld heeft, maar wel hoopt dat er getuigen zijn die de daders op beeld hebben. Van dashcambeelden op auto’s tot mensen die toevallig beelden op het station hebben opgenomen in de dagen naar de plofkraak toe en in de nacht van de plofkraak.

De politie verzoekt dringend om camerabeelden van de dagen voorafgaand aan de plofkraak te bekijken. Wanneer er op de beelden verdachte personen of voertuigen te zien zijn, wil de politie deze graag veiliggesteld hebben en dat er contact opgenomen wordt met de politie via 0900-8844. In de uitzending van Bureau GLD wordt vanavond ook aandacht geschonken aan de zaak.