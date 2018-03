Politie zoekt getuigen van groepsmishandeling 16-jarige Apeldoorner

Telefoon

De Apeldoorner hield er 'gelukkig' alleen flink wat blauwe plekken in zijn gezicht aan over. ,,En mijn knieën doen zeer. Als ze me tien centimeter verder hadden geslagen op mijn gezicht, hadden ze mijn slaap geraakt. Dan was ik er minder goed vanaf gekomen, zeiden ze in het ziekenhuis."

Getuigen

Zijn stiefzus heeft ook via Facebook aandacht gevraagd voor de mishandeling en roept getuigen op zich te melden. ,,Nee, we hebben daar nog geen reacties op gehad. Maar vrienden van me zijn wel een het zoeken en rondvragen geweest en we hebben vermoedelijk de naam van één van de scooterrijders die er bij was. Dat hebben we gemeld bij de politie. Hopelijk kan mede daardoor iemand worden aangehouden. Dat is het enige wat ik wil. Dan is voor mij de kous af."