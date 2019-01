Politie zoekt inbreker op sokken in Apeldoorn

Limburger wil dubbele betalen voor startbe­wijs Apeldoorn­se Midwinter Marathon

14:43 Ricardo Geeraets uit Panningen wil zondag dolgraag de Midwinter Marathon in Apeldoorn lopen. Er is alleen één probleem: de Limburger heeft geen startbewijs voor de Asselronde. Via startbewijshulp.nl waagt hij nu een ultieme poging om alsnog aan een ticket te komen.