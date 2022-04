Politie Zutphen staat fietsendieven op station op te wachten

Offensief tegen problemen elektrici­teits­net: Liander steekt 800 miljoen euro in Gelderland

Netbeheerder Liander investeert fors om het elektriciteitsnetwerk in Gelderland te verbeteren. De capaciteit daarvan is nu niet groot genoeg, waardoor onder meer woonwijken geen aansluiting kunnen krijgen. Ook moeten zonneparken worden uitgesteld. De komende jaren trekt Liander bijna 800 miljoen uit voor verbeteringen in de provincie.

