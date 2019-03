Politieacademie en Saxion gaan samen onderwijs ontwikkelen en onderzoek doen op het gebied van veiligheid

Met de samenwerking wil de Politieacademie inspringen op ontwikkelingen in de samenleving en de eigen organisatie. ,,In de komende tien jaar wordt er een grote uitstroom van medewerkers verwacht, zo'n 15.000’’, legt Arie van der Ven van de Politieacademie uit. Hij is samen met Milou Kievik (Saxion) één van de projectleiders. ,,Met de samenwerking spelen we daar op in. Studenten die nu een opleiding volgen bij Saxion, moeten voordat ze bij de politie aan de slag kunnen ook nog een basisopleiding volgen. Die extra 3,5 of vier jaar extra bovenop hun opleiding schrikt studenten af. Met de samenwerking kunnen studenten straks met een verkorte politieopleiding van ongeveer driekwart jaar, al bij de politie aan de slag.’’