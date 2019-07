Politieactie op A1 bij Ugchelen om verwarde vrouw van snelweg te halen

Doventolk brengt in Kootwijker­zand tijdens Theater op 't Zand de emoties over

16:15 Bij verschillende optredens tijdens Theater op 't Zand is zaterdag 20 juli voor het eerst een doventolk aanwezig. De organisatie van het evenement op het Kootwijkerzand wil zo dove en slechthorende bezoekers laten meegenieten. Deze tolken hebben zich gespecialiseerd in theater en muziek en brengen de emoties uit de acts over.