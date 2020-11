Politiehond die door arrestant werd gestoken in Beekbergen, maakt het goed

Wielren­ners botsen op elkaar in Ugchelen, man met ambulance naar het ziekenhuis

21 november Twee wielrenners zijn zaterdag aan het begin van de middag hard op elkaar gebotst op het fietspad langs de Otterloseweg in Ugchelen. Eén van beide mannen raakte daarbij dusdanig gewond dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis in Apeldoorn is gebracht.