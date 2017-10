Politiehond vindt inbrekers snel

De getuige meldde de politie dat er een ruit ingegooid was bij een bedrijf aan de Kayersdijk. Surveillerende agenten waren in de buurt en daarom snel aanwezig. Samen met een hondengeleider en diensthond zochten ze in de omgeving naar de twee weggelopen verdachten. De hond had weinig tijd nodig. De eerste man vond hij in de spoorsloot bij het VSM-spoor, de tweede aan de overkant van de weg in de bosjes.