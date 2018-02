Politiek Actief kweekvijver voor nieuwe raadsleden

Politiek Actief wordt gegeven door ProDemos. De Haagse stichting legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat. Dat doet ProDemos onder meer door met cursussen het politiek bewustzijn aan te wakkeren. Projectleider Huri Sahin is verrast door het hoge aantal deelnemers op de Apeldoornse kieslijsten. ,,Ik weet dat er in Delft 22 zijn. Maar daar zijn heel bewust mensen benaderd die al politiek actief waren. Met dit aantal kan ik zeker zeggen dat de cursus in Apeldoorn een groot succes is geworden.''

Politieke ambities

,,Sinds eind 2012 heeft Politiek Actief een vlucht genomen'', vervolgt Sahin. ,,We hebben toen besloten de cursus zo aangepast dat het aantrekkelijk is voor mensen met politieke ambities om mee te doen. Sinds 2015 krijgen we extra subsidie van Binnenlandse Zaken en melden zich steeds meer gemeenten aan. Inmiddels hebben we de cursus in 200 gemeenten gehouden. In Apeldoorn zelfs een paar keer.''

ProDemos gaat landelijk onderzoeken hoeveel mensen die de cursus volgden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op een kieslijst staan. ,,Twee weken na de verkiezingen gaan we een enquête versturen. We willen zelf ook graag weten hoe groot het effect is. Gemeenten beseffen steeds meer dat de aanwas van nieuwe raadsleden hen ook aangaat. Mensen worden minder makkelijk lid van een politieke partij, dan moet je andere manier zoeken om ze te interesseren.'' Deelname aan de cursus is gratis. De gemeente betaalt een vergoeding van 7.000 euro aan ProDemos, dat als stichting geen winst mag maken.

