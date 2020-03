Politiek Apeldoorn doet beroep op minister: ‘Plaats Pluryn onder verscherpt toezicht’

Veluwse Erik rijdt als prins op witte paard naar Boer Zoekt Vrouw-boe­rin Annemiek, maar ontmoet kapers op de kust

1 maart Springruiter Erik Braat reed, met zijn zwartstekelige haren, als een prins op het witte paard de Boer Zoekt Vrouw-uitzending binnen. Dat hij tot over zijn oren verliefd was op de Drentse boerin Annemiek verklapte hij al. Tijdens de speeddates zag de kijker een niet te doven glinstering in zijn ogen. Maar hapt Annemiek toe?